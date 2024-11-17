Portekiz’in başkenti Lizbon’da düzenlenen Web Summit 2024, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin yanı sıra binlerce start-up ve yatırımcıyı bir araya getirdi. Fuarda ilgi gören Türk markalarından biri de Yapay zekâ, Web3, gaming alanlarında sürdürülebilir çözümler geliştiren yeni nesil teknoloji şirketi Cerebrum Tech oldu.İSTANBUL (İGFA) - Portekiz’in başkenti Lizbon’da gerçekleştirilen dünyanın en büyük dijital teknolojiler fuarın Türk teknoloji ekosistemi açısından önemine vurgu yapan DEİK/Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı ve Cerebrum Tech kurucusu Dr. R. Erdem Erkul, “Hem rakiplerimizi anlamaya çalışıyoruz, hem de trendleri ve yenilikleri anlamaya çalışıyoruz. Ürün ve çözümlerimizi burada ihraç etmeye çalışıyoruz. Bizim için çok önemli bir etkinlik” diye konuştu.

Türkiye’nin gelişen teknoloji sahnesinin yabancı yatırımcıların dikkatini çektiğini vurgulayan Erkul “Çok güçlü markalarımız var. Teknoloji girişimciliği alanında önemli bir dinamizme sahibiz. Dünyanın herhangi bir yerinde yapılabilen bir üretim bizim topraklarımızda da yapılabiliyor. Türk şirketler burada ikili görüşmeler yaparak yatırımcılarla buluşma, yeni iş bağlantıları kurma ve dijital teknolojiler alanında Türkiye'nin görünürlüğünü artırma fırsatı buldu.” ifadelerini kullandı.

“DÜNYAYA AÇILIYORUZ”

Fuarda ilgi gören Türk markalarından biri de yapay zekâ, Web3, gaming alanlarında sürdürülebilir çözümler geliştiren yeni nesil teknoloji şirketi Cerebrum Tech oldu. Cerebrum Tech’in yapay zekâ temelli ürün ve çözümleri katılımcıların beğenisini kazandı.

Web Summit Lizbon’da yapay zekâ şirketlerinin öne çıktığını söyleyen Erkul, Cerebrum Tech olarak geliştirdikleri yapay zekâ uygulamalarıyla katıldıkları zirvede gördükleri ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

Erkul, “Ürünlerimizi dünya pazarına ölçekleyerek yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz. Lizbon’da üç gün boyunca hem bireysel hem de kurumsal çözümler sunan yapay zekâ uygulamamız Cere ve Cere Insight gibi ürünlerimizi tüm dünyaya tanıtma şansı yakaladık. Yapay zekâ alanında dünyayla rekabet edebilecek konumdayız. İş birliklerimizi artırarak, Ar-Ge çalışmalarımızla ürünlerimizi geliştirerek başarımızı sürdüreceğiz. Yapay zekâ üzerine faaliyet gösteren Türkiye merkezli bir şirket olarak Web Summit gibi dünyanın yakından takip ettiği bir zirvede standımızın gördüğü ilgi motivasyonumuzu bir kat daha artırdı” ifadelerini kullandı.

Web Summit 2024, 160'tan fazla ülkeden 75 binden fazla katılımcıyı ağırladı. Fuarda dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin yanı sıra binlerce start-up ve yatırımcı dijital teknolojilerin ve internetin geleceğini tartıştı, ürettikleri yeni teknolojileri paylaştı.