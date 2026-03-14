ABD ve İsrail tarafından İran'a yapılan saldırıların 15. gününde petrol krizi yaşanıyor. Hürmüz'den geçen petrol miktarı 4'te 1 oranına düşmesiyle petrol fiyatları uçtu. ABD başta olmak üzere onlarca ülke petrol krizi yaşıyor.

ABD (İGFA) - ABD ile İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırılar sonrası Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılması petrol krizini de beraberinde getirdi.

Hürmüz'den geçen petrol miktarı 4'te 1 oranına düşmesiyle birlikte ABD başta olmak üzere onlarca ülkede petrol alarmı veriliyor.

Petrol krizini en çok hisseden ülke olan ABD'de Trump'u karşı tepkiler artarak devam ediyor.

Petrol ile birlikte Orta Doğu'dan gelen bir çok üründe de kriz yaşanırken, ABD ekonomisini ciddi şekilde sarstığı belirtiliyor.

ABD ekonomistleri, savaşın 15 gün daha devam etmesi durumunda ABD ekonomisinin tepetaklak olacağı, doların dünya genelinde hızlı bir şekilde ciddi değer kaybedeceği konusunda uyarılarda bulunuyor.