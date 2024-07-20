Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge Baskanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünde şehitleri rahmetle anarak, gazilere uzun ömürler diledi. ENVER GÜLER / BURSA (İGFA )- Başkan Alkan, bu tarihi olayın Türk milletinin cesaretini simgelediğini belirtti., Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünde şehitleri rahmetle anarak, gazilere uzun ömürler diledi. Dinçer, bu tarihi olayın Türk milletinin cesaretini simgelediğini belirtti.

Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge Baskanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan, İGFA Muhabirine verdigi demecte şu ifadelere yer verdi:

KIBRIS'A AYŞE TATİLE ÇIKALI TAM 50 YIL OLDU

‘Cesursan gel al’ demiştin. Türk’üm, cesurum. Geldim, aldım. Kıbrısımızın selameti adına başlatılan KıbrısBarışHarekatı’nın 50. yıl dönümünde bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize uzun ömürler diliyoruz.

Başkan Alkan'ın bu mesajı, Türk milletinin tarihi boyunca gösterdiği cesaret ve fedakarlığı bir kez daha hatırlattı. 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı, Türkiye’nin uluslararası alanda gücünü ve kararlılığını ortaya koyduğu önemli bir dönüm noktası olmuştu.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın Anlamı;

20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleştirilen harekat, Kıbrıs Türklerinin can güvenliğini sağlamak ve adada barışı tesis etmek amacıyla düzenlendi. Bu harekat, birçok şehidin verilmesine ve gazilerin fedakarlıklarına sahne oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarılı operasyonu sonucunda Kıbrıs’ta Türk varlığı ve huzuru sağlanmış oldu.

Şehitlerimize Rahmet, Gazilerimize Minnet;

Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan, harekatın 50. yıl dönümünde şehitleri rahmetle anarken, gazilere uzun ömürler diledi. Başkan Alkan, mesajında şu sözlere yer verdi:

“Türk milletinin kahraman evlatları, Kıbrıs Barış Harekatı’nda büyük bir cesaret ve fedakarlık gösterdi. Bu anlamlı günde, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Onların göstermiş olduğu cesaret ve kararlılık, bizlere daima yol gösterici olacaktır.”