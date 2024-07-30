Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan,İGFA Muhabirine yaptığı açıklamasında İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın X sosyal medya platformundan Irak Eski Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'i örnek gösterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçakça paylaşımına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan bir paylaşımda bulunmuştu. Bu paylaşım, uluslararası düzeyde tartışmalara yol açarken, Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan, Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımını "alçakça" olarak nitelendirdi.

Başkan Alkan, Katz’ın ve İsrail’in Erdoğan'ı tehdit etme yeteneğine sahip olmadığını belirterek, "Hadsiz Bakan, Saddam Hüseyin'i örnek gösterek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı tehdit etmeye ne senin ne de o soykırımcı, çocuk katili ülkenin gücü yeter," ifadelerini kullandı.

Alkan, açıklamasının devamında, İsrail’in uyguladığı politikaları sert bir şekilde eleştirerek, "Unutma, o gün gelecek ve arkasına saklanacak bir tek ağaç ve sığınacak liman dahi bulamayacaksınız. Mazlumların ahında boğulacaksınız!" şeklinde konuştu.