ANTALYA (İGFA) - Çekya’nın başkenti Prag’da Türkiye Cumhuriyet’inin kuruluşunun ve iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 100’üncü yılı dolayısıyla ‘Çek-Türk İş Birliği Parkı’ haziranda açıldı. Parka, Prag 6 Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi dostluğunun bir simgesi olarak Anadolu’dan getirilen meşe palamudu ekildi.

47 göçmen ve bir organizatör yakalandı 47 göçmen ve bir organizatör yakalandı

Açılışın ardından Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kardeş kent Prag 6’da açılan Çek-Türk İş Birliği Parkı’nın bir benzerinin ‘karşılıklılık’ esasınca Muratpaşa’da da açılacağını söyledi. Belediye meclisi, Türk-Çek İş Birliği Parkı için yer arayışını tamamladı. CHP ve Ak Partili üyelerden oluşan İsim Verme Komisyonu, Fener Mahallesi’nde 1939-1940 sokakları kesişiminde yer alan park alanına Türk-Çek İş Birliği Parkı verilmesine karar verdi. Komisyon kararı, 2 Ağustos Perşembe saat 14.30’da toplanacak belediye meclisince oylanacak. Türk-Çek İş Birliği Parkı için seçilen alan 2 bin 300 metrekare genişliğe sahip. Park ekim ayında düzenlenecek Kaleiçi Old Town Festivali’nde açılacak.

Kaynak: igf