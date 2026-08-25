Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamu kaynaklarının istismarı, yasa dışı bahis, suç gelirlerinin aklanması ve haksız KDV iadesi iddialarına yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 77 şüpheliden 68'inin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda milyarlarca liralık para hareketi ve malvarlığı tespit edildi.

ANKARA (İGFA) - İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde, jandarma ve emniyet ekiplerince 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli soruşturmada, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklandığı belirlendi. Şirketin 2024-2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar TL'lik para transferi gerçekleştirdiği tespit edilirken 13 şüpheli gözaltına alındı. 33 konut, 50 arsa ve 8 araca el konuldu, 126 banka ve kripto hesabına bloke konuldu.

Antalya'daki soruşturmada ise Kemer'deki bazı Hazine taşınmazlarının mevzuata aykırı şekilde kişilere devredildiği ve kamu zararına yol açıldığı belirlendi. Beş ilde gerçekleştirilen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alınırken, incelemeye alınan 80 Hazine taşınmazının güncel ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar TL olduğu değerlendirildi.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde; kamu kaynaklarını hedef alan, milletimizin hakkını haksız kazanca dönüştürmeye çalışan, suçtan elde edilen gelirleri aklamaya, yasa dışı bahis ve kaçakçılık faaliyetleri üzerinden ekonomik düzeni istismar etmeye yönelik her türlü: — Akın Gürlek (@abakingurlek) August 25, 2026

Gaziantep merkezli operasyonda ise yasa dışı yollarla getirilen dövizlerin yurt dışına çıkarılması ve yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadeleri alınması soruşturuldu. Şüpheli hesaplarında 13 milyar 760 milyon TL'yi aşan para hareketi tespit edildi. 28 şüpheli gözaltına alınırken yaklaşık 570 milyon TL değerindeki malvarlığına el konuldu. Bakan Gürlek, kamu kaynaklarını istismar eden, suç gelirlerini aklayan ve organize şekilde haksız kazanç sağlayan yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.