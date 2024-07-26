Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan,Bebek katili ve Mazlum halkın kanını akıtan Netanyahu'ya alkış tutan ABD Kongresi'ni eleştirdi.Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan, İsrail Başbakanı Bebek katili Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde senatörler tarafından ayakta alkışlanma sına tepki gösterdi.

Başkan Alkan, ABD' de uygulanan sürecin insanlık açısından son derece rahatsız edici olduğunu belirtti.

İGFA Muhabirine bir açıklama yapan Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan,"Uluslararası mahkemelerde yargılanan bir Bebek katil, kadın çocuk ve mazlumları acımadan öldüren katliamcıyı, insan hakları, demokrasi ve adalet adına yapılan tüm kazanımları ayaklar altına alarak alkışlayan bir topluluk, bu katliamın ortakları olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır. Yazıklar olsun size..." ifadelerini kullandı.