Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 22 Haziran Pazar günü Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirilecek UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası ve İlyas Yalçıntaş konseri için Demokrasi Meydanı’ndan saat 18.00’da ücretsiz sefer düzenleyecek.

SAKARYA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 22 Haziran Pazar günü Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirilecek UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası ve İlyas Yalçıntaş konseri için ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

Heyecana ortak olmak isteyen vatandaşlar 22 Haziran Pazar günü 18.00’da Demokrasi Meydanı’ndan hareket edecek araçlarla şampiyonaya katılabilecek.

SAAT 18.00’DA DEMOKRASİ MEYDANI’NDAN

Yapılan açıklamada, “Dünya Şampiyonası heyecanu ve İlyas Yalçıntaş konseri için 22 Haziran Pazar günü Demokrasi Meydanı’ndan 18.00’de ücretsiz sefer düzenleyeceğiz. Organizasyonun ardından da şehir merkezine ulaşım hizmetimiz olacak. Dünyanın yıldız bisikletçilerinin pedal çevireceği organizasyona tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” denildi.