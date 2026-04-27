DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Diyarbakır'da son 23 yılda barajdan sulamaya, içmesuyundan taşkın kontrolüne kadar toplam 143 tesisin tamamlandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Diyarbakır'a son 23 yılda gerçekleştirilen su yatırımlarına ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı.

Genel Müdür Balta, toplam 143 su yapısının tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu bildirdi.

Paylaşımda, Diyarbakır'da 6 baraj, 1 gölet, 15 sulama tesisi ve 5 içmesuyu tesisi hayata geçirildiğine dikkati çeken Müdür Balta, bunun yanı sıra 40 arazi toplulaştırma çalışması tamamlanırken, taşkın riskini azaltmaya yönelik 70 taşkın kontrol tesisi ile 3 hidroelektrik santrali (HES) de devreye alındığını kaydetti.

Yapılan yatırımların Diyarbakır'ın tarım, enerji ve içmesuyu altyapısına önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Balta, projelerin bölgenin kalkınmasında kritik rol oynadığını ifade etti.

