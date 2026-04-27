Bakırköy Belediyesi'nin iki yıllık çalışmalarını anlattığı lansmanda sosyal destekten spora, kültürden kentsel dönüşüme kadar birçok hizmet öne çıktı. Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, yaşlı bakımevi, botanik park ve yeni kültür merkezi projelerini duyurdu.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, 'Bakırköy'de Hizmet Dolu 2 Yıl' lansmanında geride kalan iki yılda hayata geçirilen projeleri kamuoyuyla paylaştı. Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa siyasi temsilciler, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda kapsamlı bir sunum yapan Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, göreve geldikleri günden bu yana özellikle sosyal belediyecilik, eğitim, spor ve kentsel dönüşüm alanlarında önemli adımlar attıklarını söyledi. Ovalıoğlu, konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına vurgu yaparak, 'Adaletin ve eşitliğin yolunda ilerliyoruz' dedi.

Lansmanda, Ekrem İmamoğlu'nun gönderdiği destek mesajı da paylaşıldı. İmamoğlu mesajında, Bakırköy Belediyesi ile dayanışma içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KRİTİK ADIM

Ovalıoğlu, ilçenin 25 yıllık imar ve kentsel dönüşüm sorununda önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek, 4 Kasım 2025 itibarıyla planların kesinleştiğini ve başvuruların başladığını açıkladı.

İlçede açılan Kent Lokantası'nın büyük ilgi gördüğünü belirten Ovalıoğlu, bugüne kadar 115 binden fazla kişiye uygun fiyatlı yemek hizmeti verildiğini söyledi. Ayrıca aşevi çalışmalarıyla yaklaşık 100 bin kişilik sıcak yemek üretildiği ve 21 binden fazla ihtiyaç sahibine ulaştırıldığı ifade edildi. Yeni açılan Muzaffer İzgü Gündüz Çocuk Bakımevi ile çalışan annelere destek sağlanırken, İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Merkezi ve etüt merkeziyle gençlerin eğitimine katkı sunuldu. Etüt merkezinde üniversiteye yerleşme oranının yüzde 85,7'ye ulaştığı açıklandı.

Yenilenen Bakırköy Belediyesi Spor Kompleksi ve düzenlenen kurslarla 7 binden fazla kişi spor faaliyetlerinden yararlandı. Belediye sporcuları ulusal ve uluslararası alanda 19 ödül kazandı.

Bakırköy Belediye Tiyatroları ise son iki yılda 118 bini aşkın seyirciye ulaşarak kültür-sanat faaliyetlerini sürdürdü.

Yenilenen Tıp Merkezi'nde hizmet kapasitesi artırılarak 14 branşa çıkarıldı ve iki yılda yaklaşık 56 bin kişiye sağlık hizmeti verildi. Ayrıca 'Ben Anne Oldum' projesi, Emekliler Evi ve Engelsiz Yaşam Evi gibi sosyal projelerle farklı kesimlere destek sağlandı. Başkan Ovalıoğlu, yeni dönemde hayata geçirilecek projeleri de açıkladı. Buna göre Kartaltepe'de Yaşlı Gündüz Bakımevi, ilçenin yeşil alanlarını güçlendirecek Botanik Park ve yeni bir Bakırköy Kültür Merkezi yapılacak. Ovalıoğlu, konuşmasını 'Dayanışmayla Bakırköy'ü daha yeşil, daha güvenli ve daha özgür bir kent haline getireceğiz' sözleriyle tamamladı.