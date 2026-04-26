Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücülerin can güvenliğini artırmak amacıyla motosikletlere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik jandarma ekipleri, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için motosikletlere yönelik kontrol ve denetim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Kent genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda sürücülerin kask kullanımı, ehliyet durumu ve trafik kurallarına uyumu titizlikle inceleniyor.

Yetkililer, denetimlerin temel amacının cezai işlem uygulamak değil, trafik kazalarının önüne geçerek can kayıplarını en aza indirmek olduğunu vurguladı.

Ekipler, sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunurken, denetimlerin belirli aralıklarla süreceğini bildirdi.