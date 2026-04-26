Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları, Batı Karadeniz'de eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
ANKARA (İGFA) - Mili Savunma Bakanlığı, Karadeniz'in batısında gerçekleştirilen eğitim faaliyetine ilişkin görüntüleri paylaştı.
Açıklamaya göre, Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından F-4E/2020 savaş uçakları ile 'Karadeniz Eğitim Uçuşu' icra edildi.
'Maviliklere atılan çelik imza' ifadeleriyle duyurulan uçuşun, pilotların harekât kabiliyetini geliştirmeye yönelik planlı eğitim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.
Paylaşımda, görevin başarıyla tamamlandığı vurgulanırken, Türk Hava Kuvvetleri'nin bölgedeki etkinliğini ve operasyonel hazırlığını sürdürdüğü mesajı verildi.