İstanbul'un Avrupa Yakası ve Kırklareli açıklarında rüzgârın 75 km/s hıza ulaşması bekleniyor. Yetkililer, ulaşımda aksamalara karşı uyardı.
İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak Batı Karadeniz'in batısında kısa süreli fırtına beklendiğini duyurdu.
Açıklamaya göre, İstanbul'un Avrupa Yakası ile Kırklareli açıklarında rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50 ila 75 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, yetkililer deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.
