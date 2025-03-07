DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürü Sinan Yıldız ve beraberindeki heyet, Yusufeli ilçesinde bazı köylerde devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürü Sinan Yıldız, ilçeye bağlı Çevreli, Irmakyanı ve Bostancı köylerinde devam eden altyapı çalışmaları kapsamında heyelan riskine karşı kazı, şevlerin çelik ağlarla desteklenmesi ve araç köprüsü imalatlarında incelemelerde bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden brifing aldı.

Daha sonra Alanbaşı Köyüne geçilerek Çoruh Nehrinde devam eden kano parkuru makineli çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemeleri sırasında Yıldız’a Bölge Müdür Yardımcısı Gökhan Yılmaz, Yusufeli Yeniden Yerleşim Şube Müdürü Murat Yazıcı ve kontrol mühendisleri eşlik etti.