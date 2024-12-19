Yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle TSK'nın etkinlik ve caydırıcılığının artırılması faaliyetleri devam ederken, bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda "Dragoneye-2 Termal Kameranın" muayene ve kabul faaliyeti tamamlandı.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından aktarıldı.

Tuğamiral Aktürk, Dragoneye-2 termal kameranın muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğn liderliğinde kapsamlı ve büyük adımların atıldığı yerli ve millî savunma sanayi ürünlerin katkısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkinliği ve caydırıcılığı her geçen gün daha da arttığını ifade eden Tuğamiral Zeki Aktürk, savunma sanayiine ilişkin diğer gelişmeleri de şöyle özetledi:

"Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda “Dragoneye-2 Termal Kamera”nın muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır. İstanbul Tersanesi Komutanlığımız ile ASFAT ana yükleniciliğinde inşa edilen Hisar Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemilerinden ilki olan ve şu ana dek en yüksek yerlilik oranına erişilerek üretilen AKHİSAR’ın deniz kabul testlerine 12 Aralık’ta başlanmıştır. 16 Aralık’ta Bakanlığımıza bağlı Makine Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından dost ve kardeş ülke Kosova’da NATO standartlarında mühimmat üretecek modern bir fabrika inşası için imza töreni gerçekleştirilmiştir. 12-18 Aralık tarihleri arasında “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” kapsamında, Bakanlığımıza bağlı Makine Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi, ASFAT, Askerî Tersanelerimiz ve Fabrikalarımızın bulunduğu 15 ilde yerli ve millî silah sergileri ve tanıtım faaliyetleri yapılarak öğrencilerimizle bir araya gelinmiştir"