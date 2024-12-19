Turistik Doğu Ekspresi’nin yeni sezon seferlerine 23 Aralık Pazartesi günü başlıyor. Toplam 60 seferin gerçekleştirileceğini yeni sezonda yaklaşık 10 bin 500 seyahat tutkununa hizmet verilecek. Bölgesel Turistik Kars–Erzurum Ekspresi'nin ilk seferi ise 18 Ocak’ta.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin yeni sezon seferlerine 23 Aralık Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

29 Mayıs 2019 tarihinde Turistik Doğu Ekspresi’nin ilk seferini yaptığını anımsatan Bakan Uraloğlu, trenle 2019 yılından bugüne kadar 71 bin yolcumuz seyahat ettiğini, yeni sezonda da yaklaşık 10 bin 500 seyahat tutkununa hizmet vereceğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin 2024-2025 döneminde 30 gidiş, 30 dönüş olmak üzere toplam 60 sefer yapacağını kaydetti.

Ankara-Kars yönünde 23 Aralık Pazartesi günü başlayıp 2 Mart 2025 tarihinde Kars-Ankara yönünde gerçekleşecek tren seferi ile sonlanacak seferle ilgili bilgi veren Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

“Ankara-Kars yönünde seferler Tarihi Ankara Garı’ndan 13.45 hareket saati ile başlayacak. Erzincan’da 2 saat 30 dakika Erzurum’da ise 4 saatlik mola verecek. Kars – Ankara yönündeki seferler ise 21.05 hareket saati ile başlayarak İliç’te 3 saat 30 dakika, Divriği’de 2 saat 30 dakika, Sivas’ta ise 3 saatlik duruş yaparak yolculara bu şehirleri keşfetme imkânı tanıyacak"

Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi ile bölgenin turizm potansiyelini harekete geçirmeyi hedeflediklerini belirterek “Alternatif tatil seçeneği olarak sunduğumuz bu deneyim, yolcularımıza Anadolu'nun eşsiz manzaraları eşliğinde unutulmaz bir kış seyahati vadediyor. Fotoğraf tutkunları için adeta bir açık hava stüdyosu olan bu rota, ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini farklı bir perspektiften görme ve bu güzellikleri ölümsüzleştirme fırsatı sağlıyor" dedi.

BÖLGESEL TURİSTİK KARS–ERZURUM EKSPRESİ’NİN İLK SEFERİ 18 OCAK’TA

Öte yandan Turistik Doğu Ekspresi'nin yanı sıra, Bölgesel Turistik Kars–Erzurum Ekspresi’nin de sefer yapacağını belirten Bakan Uraloğlu, yoğun talep dolayısıyla hizmete sunacakları Bölgesel Turistik Kars–Erzurum Ekspresi toplamda 24 sefer yapacağını belirterek, "Söz konusu tren 291 yolcu kapasitesine sahip olacak, 18 Ocak-23 Şubat 2025 tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri işleyecek" dedi.