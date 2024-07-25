24 Temmuz 1995 tarihinde geçirdiği şüpheli bir trafik kazası sonucu vefat eden Dr. Sadık Ahmet, İzmit’te düzenlenen programla anıldıKOCAELİ (İGFA) - Batı Trakya Türklerinin simge isimlerinden Dr. Sadık Ahmet, vefatının 29.yıldönümünde İzmit Doğu Kışla Gençlik Parkı’nda düzenlenen programla anıldı. Anma programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dr. Sadık Ahmet gibi isimlerin unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı. Başkan Büyükakın, “Biz bu topraklarda huzur içerisinde yaşıyorsak bir avuç insanın gösterdiği fedakârlık sayesindedir” dedi.

TÖRENE GENİŞ KATILIM

Dr. Sadık Ahmet için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi işbirliğinde anma töreni düzenlendi. Törene Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk, Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Pehlivanoğlu, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur, BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BÜYÜKAKIN: GEÇMİŞİ UNUTMAMALIYIZ

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Başkan Tahir Büyükakın, bu davanın unutulmaması gerektiğine vurgu yaparak, “Nihayetinde bir makam yok, mevki yok, mal yol, mülk yok. Sadık Ahmet ve Mustafa Kemal gibi insanlar olmadığında dünyanın kötü bir yere gittiği hep görüldü. Bugün de görülüyor” dedi. Bu kimliklerin unutturulmaması gerektiğinin altını çizen Başkan Büyükakın, “İnsanın hafızası onu diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği. Geçmişi unutmamalıyız. Tarihle bağı koparırsak kim olduğumuzu da unuturuz. Ne için yaşadığını ve nereden geldiğini bilmeyenler sadece topluluktur. Bir yerin vatan olması için fedakârlık yapan insanlar olmalı. Sadık Ahmetlere ihtiyaç var. Sadık Ahmet’i saygıyla anıyor ve yâd ediyoruz. İnşallah nesillerimiz Sadık Ahmet gibi insanlarla devam eder” ifadelerini kullandı.

DÜNYA KAMUOYUNA DUYURDU

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük ise yaptığı konuşmada, Batı Trakya Türklerine en şiddetli baskıların uygulandığı dönemde Dr. Sadık Ahmet’in birlikteliği sağladığına dikkat çekti. Ahmet’in, Batı Trakya Türklerinin yaşadığı baskıları ve sıkıntıları dünya kamuoyuna duyurduğunu söyleyen Küçük, “Sadık Ahmet’in bize en büyük mirası dava bilincidir. Liderimiz Dr. Sadık Ahmet'i saygı ve özlemle anıyoruz” şeklinde konuştu.

SADIK AHMET, BÜYÜK BİR KAHRAMANDIR

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk de, “Dr. Sadık Ahmet adını Türk tarihine altın harflerle yazdırmış, aziz ve necip milletimizin gönlünde derin bir sevgi ve saygı kazanmış büyük bir kahramandır” ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından Doğu Kışla Parkı’nda bulunan Dr. Sadık Ahmet anıtına karanfiller bırakıldı. Tören sonunda katılımcılara ve vatandaşlara helva ikram edildi. Dr. Sadık Ahmet, 24 Temmuz 1995 tarihinde geçirdiği şüpheli bir trafik kazası sonucu vefat etmişti.