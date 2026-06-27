İzmir'de CHP'li belediyelerin uygun fiyatlı Kent Lokantaları sosyal belediyecilik örneği olarak büyümeye devam ederken, Manisa'nın Salihli ilçesinde yıllardır ihtiyaç sahiplerine 30 liraya sıcak yemek sunan Doyuran Teyze de ayakta kalabilmek için kamu kurumları, yerel yönetimler ve hayırseverlerden destek bekliyor.

YUNUS KARAKAYA

MANİSA (İGFA) - Son yıllarda ekonomik kriz ve artan hayat pahalılığı nedeniyle Türkiye'nin birçok kentinde belediyeler tarafından açılan Kent Lokantaları, uygun fiyatlı yemek hizmetiyle vatandaşların bütçesine katkı sağlıyor.

İzmir'de birçok CHP'li belediyenin işlettiği Kent Lokantalarında vatandaşlara 3-4 çeşit yemek yaklaşık 50 liradan sunulurken, Manisa'nın Salihli ilçesinde faaliyet gösteren Doyuran Teyze isimli işletme ise yıllardır benzer sosyal dayanışmayı tamamen kendi imkânlarıyla sürdürüyor.

İşletmenin sahibi Muammer Karakaş, artan maliyetlere rağmen fiyatlarını düşük tutarak hiçbir vatandaşın aç kalmaması için mücadele ettiklerini söyledi.

'ÇAY SİMİTTEN UCUZ BİR ÖĞÜN'

Bugün birçok yerde bir bardak çay ve simidin maliyeti 40 lirayı aşarken, Doyuran Teyze'de pilav, ana yemek, ayran ve yarım ekmekten oluşan doyurucu bir menü yalnızca 30 liraya sunuluyor.

Karakaş, ekonomik şartların her geçen gün ağırlaştığını belirterek, 'İnsanlar artık 30 lirayı bile denkleştirmekte zorlanıyor. Buna rağmen zam yapmayı düşünmüyoruz. Çünkü bizim amacımız para kazanmak değil, insanların duasını almak.' dedi.

'ASKIDA YEMEK UYGULAMASIYLA BİNLERCE KİŞİYE UMUT OLDU'

Doyuran Teyze'nin en dikkat çeken uygulamalarından biri ise Askıda Yemek projesi.

Hayırsever vatandaşlar önceden yemek ücretini ödeyerek ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz yemek yemesine katkı sağlıyor. İşletme, özellikle garajlarda, devlet hastanelerinin acil servislerinde, otellerde, tren vagonlarında kalan, sosyal yardımla yaşamını sürdüren, emekli maaşıyla geçinemeyen veya çalışmasına rağmen ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara sıcak yemek ulaştırıyor.



'EN ÇOK 65 YAŞ ÜSTÜ ZORLANIYOR'

Muammer Karakaş, son yıllarda yaşanan ekonomik gelişmelerin özellikle yaşlı vatandaşları derinden etkilediğini belirterek şunları söyledi:

'Virüs döneminden sonra gelen zamlar insanları gerçekten çok zorladı. En çok da 65 yaş üzerindeki büyüklerimiz etkilendi. Biz zam yapın diyen çok insan duyuyoruz ama burada bir gün kalan herkes neden zam yapmadığımızı anlar. Bazı şeyleri parayla satın alamazsınız.'

'ALLAH KİMSEYİ AÇLIKLA TERBİYE ETMESİN'

Karakaş, hayırseverlere de çağrıda bulunarak Askıda Yemek uygulamasına destek verilmesini istedi.

'Boynu bükük o kadar çok insan var ki: Çalışıp geçinemeyenler, sosyal yardım alanlar, hastane koridorlarında bekleyenler: Biz elimizden geldiğince 30 liraya yemek vermeye devam ediyoruz. Allah için, insanlık için siz de çorbada tuzunuz olun. Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin.'



'YEREL YÖNETİMLERE DESTEK ÇAĞRISI'

Kent Lokantalarının kamu kaynaklarıyla önemli bir sosyal hizmet sunduğuna dikkat çeken vatandaşlar ise, yıllardır tamamen kendi imkânlarıyla sosyal dayanışma örneği sergileyen Doyuran Teyze gibi işletmelerin de yerel yönetimler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler tarafından desteklenmesi gerektiğini ifade ediyor.

Salihli'de birçok ihtiyaç sahibinin sıcak yemek umudu haline gelen Doyuran Teyze, bugün yalnızca bir lokanta değil; paylaşmanın, dayanışmanın ve insanlığın simgesi olarak görülüyor.