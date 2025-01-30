Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), kuruluşunun 38. yılını düzenlediği özel bir toplantıyla kutladı.BURSA (İGFA) -DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel’in yanı sıra, DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski, Başkan Vekili Ersan Özsoy, Yönetim Kurulu Üyesi Erkut Dikici ve DOSABSİAD Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu buluşmada, iş dünyası temsilcileri son yatırım trendleri konusunda da bilgilendirdi.

DOSABSİAD üyeleri sektörlerindeki yenilikleri ve önümüzdeki dönem için ekonomik beklentileri tartışma fırsatı bulduğu etkinlikte, yıl dönümü pastası da kesildi.

Derneğin 38 yıllık başarısı kutlandığı etkinlikte konuşan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, derneğin üyelerine ve Bursa ekonomisine sağladığı katkılara vurgu yaptı.

Başkan Çevikel, 38 yıl önce kurulan DOSABSİAD'ın bugün sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin önde gelen iş dünyası kuruluşlarından biri haline geldiğini belirterek, "Kuruluşumuzdan bu yana üyelerimizin ve sanayicilerimizin sesi olduk. Üretimden ihracata kadar her aşamada onların yanında yer aldık. Bursa’nın üretim gücünü artırmak için yola çıkan derneğimiz, yıllardır iş dünyasının vizyonunu genişletecek çok değerli etkinlik ve projelere imza atmayı sürdürüyor. Üyelerimizin örnek dayanışması ve girişimci ruhu sayesinde, bölgemizde sanayinin gelişimine yön vermeye devam edeceğiz. Sanayicimizin gücünün Bursa’nın ve Türkiye’nin gücü olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz" diye konuştu.

Sürdürülebilir sanayi, dijital dönüşüm ve küresel rekabette daha güçlü bir şehir oluşturma hedeflerine de vurgu yapan Çevikel, DOSABSİAD olarak sanayicilerimizi Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm süreçlerine daha hızlı adapte etmek, üretimde sürdürülebilirlik ve yeşil sanayi yatırımlarına öncülük etmek istediklerini, daha fazla iş birliği, daha fazla yatırım ve daha güçlü bir sanayi ekosistemi için tüm üyelerimizle birlikte hareket etmeye devam edeceklerini söyledi.

‘KÜRESEL EKONOMİ YENİ BİR DÖNÜŞÜM SÜRECİNE GİRDİ’

Bu arada toplantıda küresel ekonomik gelişmeleri de değerlendiren DOSABSİAD Ekonomi Danışmanı Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni dönem politikalarının küresel ticarete ve sanayicilere olası etkilerine değindi.

Trump’ın tekrar başkan seçilmesiyle birlikte küresel ekonomi yeni bir dönüşüm sürecine girildiğini ifade eden Doç. Dr. Eryılmaz. "Önceki başkanlık döneminde Çin ve Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok ülkeye karşı sert ticaret politikaları uygulayan Trump, yine ‘Önce Amerika’ vizyonuyla hareket edecek gibi görünüyor. Ayrıca Trump’ın Çin’e yönelik yeni ticaret bariyerleri oluşturması, ABD ve Avrupa’nın tedarik zincirlerinde Türkiye gibi alternatif üretim merkezlerine olan ilgisini artırabilir. Bursa gibi güçlü sanayi merkezleri için bu durum büyük bir ihracat fırsatı doğurabilir” öngörüsünde bulundu.