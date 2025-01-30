Edirne'de Keşan Berberler ve Kuaförler Odası, 2025 yılı itibariyle yeni fiyat tarifesini belirledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Berberler ve Kuaförler Odası, 2025 yılı itibariyle hizmet fiyatlarında düzenlemeye gittiğini açıkladı.

Enflasyon, kira, enerji ve işçilik maliyetlerindeki artış nedeniyle makul seviyede zam yapıldığını duyuran Oda Başkanı Mutlu Gezer, alınan kararın esnaf ve vatandaşlar için hayırlı olmasını diledi. Keşan Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mutlu Gezer, alınan zam kararının esnaflarla yapılan toplantılar ve Edirne Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda belirlendiğini ifade etti. Yeni fiyat tarifesiyle ilgili açıklama yapan Gezer, asgari ücret, SGK ve Bağ-Kur primleri, doğalgaz ve elektrik faturalarındaki yükselişin yanı sıra malzeme ve ulaşım giderlerindeki artış nedeniyle güncellemenin zorunlu hale geldiğini söyledi.

Yeni tarifeye göre; erkek berber ve kuaförlerde sakal tıraşı 120 TL, saç yıkama-fön-şekillendirme 130 TL, saç kesimi ise 250 TL olduğu kaydedildi.