İZMİR (İGFA) - Efes Tarlası Yaşam Köyü, İzmir Bağ Yolu Projesi ile uluslararası arenada adını duyurdu.

İzmir'in bağcılık mirası açısından uluslararası öneme sahip olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen İzmir Bağ Yolu, İZFAŞ tarafından Fuar İzmir'de düzenlenen Olivtech - 12. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı kapsamında gerçekleştirilen programla tanıtıldı. Programda, Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün onursal üyelik sertifikası Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e takdim edildi.

Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün Iter Vitis rotasına onursal üye olarak kabul edilmesinin, projenin uluslararası alanda gördüğü değeri bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün yalnızca tarımsal üretimi destekleyen bir proje olmadığını, aynı zamanda ziyaretçilere Efes Selçuk'a özgü bütüncül bir deneyim sunmayı amaçladığını ifade etti.

Başkan Sengel; 'Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Programı kapsamında yer alan ve 'Bağcılık ve Şarap Kültürü Rotası' olarak bilinen Iter Vitis, Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü onursal üyeliğe kabul etti. Hayata geçirdiğimiz Efes Tarlası Yaşam Köyü projesiyle ne kadar doğru ve vizyoner bir iş yaptığımızı uluslararası alanda bir kez daha görmüş olduk. Bu gelişme, Efes Selçuk'un yalnızca ziyaret edilen tarihi bir kent olmanın ötesinde; kültürel mirası, yerel üretimi, kadın dayanışmasını ve sürdürülebilir geleceği birlikte üreten örnek bir destinasyon olduğunu da ortaya koymaktadır. İzmir'in köklü bağcılık kültürünü korumayı, görünür kılmayı ve sürdürülebilir turizm anlayışıyla geleceğe taşımayı hedefleyen İzmir Bağ Yolu Projesi'nin hayata geçmesine öncülük eden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve projenin tüm paydaşlarına teşekkür ederiz' dedi.