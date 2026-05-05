Okan Gürbüz liderliğindeki Anadolu Rüyası, Türkiye turnesinin ardından 3-6 Eylül 2026'da Brezilya'daki Uluslararası Dans Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek. Proje, Anadolu mirasını dans ve müzikle dünya sahnesine taşımayı hedefliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Anadolu Rüyası; Türkiye'nin farklı bölgelerine ait ritimleri, hikâyeleri ve duyguları ortak bir dilde buluşturarak izleyiciye güçlü bir deneyim sunuyor.

Aylar ve yıllar süren yoğun bir hazırlık sürecinin ürünü olan gösterilerde; koreografiden kostüme, müzikten sahne kurgusuna kadar her detay titizlikle ele alınıyor.

3-6 Eylül 2026 tarihlerinde Brezilya'nın Nova Prata kentinde düzenlenecek Uluslararası Dans Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Anadolu Rüyası, yurt dışı yolculuğu öncesinde Türkiye turnesine çıkarak, İzmir'de başlayan gösteri serisini İstanbul sahneleriyle sürdürecek.

16 Haziran'da Çekmeköy Belediyesi Turgut Özal Kültür Merkezi'nde 'Kaybolan İzler', 17 Haziran'da Eyüpsultan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde sahnelenecek gösterilerin ardından, 20 Haziran'da İş Sanat Kültür Merkezi'nde 'Dört Kapı' adlı performans izleyiciyle buluşacak. Turne, İzmir'de Karşıyaka Belediyesi Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde sahnelenecek 'Son Ders: Vatan' temalı gösteriyle sona erecek.