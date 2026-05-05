Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir alışveriş merkezinde esnafla ve vatandaşlarla buluştu.

KONYA (İGFA) - Konya'da samimi atmosferde gerçekleşen buluşmada Konyalıların yoğun ilgisiyle karşılaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hemşehrilerle her daim iletişim içerisinde ve gönül gönüle olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Altay, bu kapsamda şehrin önemli alışveriş merkezlerinden birinde hemşehrilerimizle sohbet ederek esnaf kardeşlere hayırlı işler diledikleini belirterek, 'Ortak akıl ve istişare kültürüyle hareket ederek şehrimizi daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Şehrimiz için üretmeye, hizmet etmeye devam devam edeceğiz' dedi.