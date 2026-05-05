Anneler Günü ile birlikte hediye arayışı hız kazanıyor. Ancak uzmanlara göre bu özel gün, sadece çiçek ya da ev eşyası almakla sınırlı kalmamalı. Uzmanlara göre en değerli hediye; anlaşılmak, görülmek ve yükü tek başına taşımadığını hissettirmek olduğunu söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - Klinik Psikolog Aleyna Damla Özcan, annelerin çoğu zaman fark edilmeyen 'zihinsel yüküne' dikkat çekerek, böylesine özel günlerde gerçek hediyenin bu yükü hafifletmek olduğunu söyledi.

Anneliğin yalnızca yapılan işlerden değil; planlama, hatırlama ve sürekli düşünme halinden oluşan görünmez bir sorumluluklar bütünü olduğunu vurgulayan Klinik Psikolog Özcan, günlük yaşamda annelerin üstlendiği sorumlulukların çoğu fiziksel gibi görünse de zihinsel ağırlığı daha baskın bir yük oluşturduğunu ifade ederek, 'Anneler sadece ev işi yapan veya sadece çalışan kişiler değil; aynı zamanda herkesin ihtiyaçlarını düşünen, planlayan ve organize eden görünmez bir sistemin merkezinde yer alıyor. Bu zihinsel yük çoğu zaman fark edilmiyor. Pek çok kişi annesine 'Ne istersin?' sorusunu yöneltse de bu yaklaşım her zaman çözüm olmuyor. Çünkü bu soru bile düşünme yükünü yeniden annenin üzerine bırakabiliyor' diye konuştu.

'BAZEN EN BÜYÜK HEDİYE, ANNENİN HİÇBİR ŞEYİ DÜŞÜNMEK ZORUNDA KALMADIĞI BİRKAÇ SAATTİR.'

Evin ve çocukların sorumluluğunu belirli bir süre tamamen devralmak, günlük planlamayı üstlenmek, annenin gerçekten 'boşluk' yaşayabileceği zaman oluşturmanın gerçek anlamda sevgiyi göstermenin en önemli adımları olduğunun vurgulayan Özcan, hediyenin maddi değerinden çok, taşıdığı anlamın önemli olduğunu vurguladı. Özcan, duygusal bağın güçlendirilmesine de dikkat çekerek, 'Bir çocuğun yaptığı resim, yazdığı bir not ya da emek verilmiş küçük bir sürpriz; görülme ve değerli hissetme duygusunu güçlendirir' dedi.

Anneler Günü'nü anlamlı kılan şey, sadece kutlama olmaması gerektiğini ifade eden Özcan, asıl meselenin emeği ve görünmeyen yükü fark etmek olduğunu kaydetti.