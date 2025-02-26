BOTAŞ açıkladı... Türkiye'de, 24 Şubat'ta günlük 333,7 milyon metreküp doğal gaz tüketimiyle rekor kırıldı.BURSA (İGFA) - Türkiye genelinde 24 Şubat günü 333,7 milyon metreküp doğal gaz tüketilerek yeni rekor kırıldı. Soğuk havaların etkisi ile doğalgaz tüketimi büyük artış gösterdi.

BOTAŞ'ın sosyal medya hesabından "BOTAŞ'tan bir rekor daha. 24 Şubat 2025 tarihinde 333,7 milyon metreküp doğal gaz tüketimiyle Türkiye rekoru kırıldı." paylaşımı yapıldı

Daha önce, 7 Şubat'ta günlük 300 milyon metreküp doğal gaz tüketimiyle rekor kırılmıştı.

https://twitter.com/botastr/status/1894655645682401480