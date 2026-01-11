İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ, yarıyıl tatilinde İzmirlileri doğa, kültür ve deniz temalı özel etkinliklerle buluşturuyor. Flamingo gözlem turlarından Kemeraltı ve Kültürpark gezilerine, Tarihi Bergama Vapuru ile rehberli körfez turlarından çocuklara özel optimist eğitimlerine uzanan program, tatil günlerine keyifli anılar katacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ, yarıyıl tatili boyunca İzmirlileri doğa, kültür ve deniz temalı etkinliklerle buluşturuyor. Flamingo gözlem turlarından Kemeraltı ve Kültürpark gezilerine, Tarihi Bergama Vapuru ile rehberli körfez turlarından çocuklara özel Optimist eğitimlerine uzanan program sayesinde İzmirliler ve kente gelen ziyaretçiler, İzmir'in eşsiz doğasını ve lezzetlerini yakından tanıma fırsatı bulacak.

Flamingo Yolu Turları, Mavişehir Balıkçı Barınağı'ndan yarıyıl tatili boyunca her gün düzenlenecek. Tura katılanlar flamingoların doğal yaşam alanlarını yakından gözlemleme fırsatı bulacak, kuş gözlemi yapacak ve körfezin benzersiz güzellikleri eşliğinde doğayla iç içe vakit geçirebilecek. 16 Ocak'ta başlayıp 1 Şubat'a kadar sürecek turlar, yarıyıl tatiline özel olarak 10.30, 12.00, 13.30, 15.00 ve 16.30 saatlerinde gerçekleştirilecek. Bilet ücreti 400 lira olarak belirlenirken, 0-2 yaş arası çocuklar turlara ücretsiz katılabilecek. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0531 932 09 93 numaralı telefondan iletişime geçilebilecek.

OCAK AYINDA İKİ KEMERALTI TURU

Kemeraltı Turları, ziyaretçilere körfezin mavisinden tarihi çarşının renkli sokaklarına uzanan benzersiz bir keşif deneyimi sunuyor. 14 Ocak 2026 Çarşamba ve 28 Ocak 2026 Çarşamba günleri gerçekleştirilecek turlar, 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacak. Tur kontenjanı 25 kişiyle sınırlı tutulurken, ücret 350 lira olarak belirlendi. Etkinlik 12 yaş ve üzeri katılımcılara açık olacak. Saat Kulesi'nden başlayacak tur güzergâhında; Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi (dışarıdan), Milli Kütüphane (dışarıdan), Eski Hapishane, Gureba-i Müslimin (bugünkü İl Sağlık Müdürlüğü), Arap Fırını, Eski Medine Yokuşu - İsmet İnönü Sokağı, İnönü Müzesi, Tarihi Kemeraltı Hamamı, Salepçioğlu Camisi, Başdurak Camisi (El Sanatları), Ayşa Boşnak Börekçisi, Piyaleoğlu Han (çini sanatçısı Ebru Camkıran'ın atölye ziyareti), Havra Sokağı, Etz Haim Sinagogu (dışarıdan), Agora Ören Yeri (içeri girilerek rehber anlatımıyla) ve Hisarönü Şambalicisi (işletme sahibi anlatımıyla) yer alıyor. Tur süresince satın alınacak yiyecek ve içecekler katılımcılar tarafından karşılanacak. Agora Ören Yeri'ne girişler Müze Kart sahipleri, öğrenciler ve 65 yaş üstü ziyaretçiler için ücretsiz olacak.

Tarihi Bergama Vapuru ile gerçekleştirilen rehberli İzmir Körfezi Turu, İZDENİZ'in Tarihi Körfez Turları kapsamında kentin saklı hikâyelerini, kıyı çizgisinin dönüşümünü ve İzmir Körfezi'nin yüzyıllara yayılan mirasını uzman rehber eşliğinde keşfetme fırsatı sunuyor. Denizden kenti tanımak isteyenler için özel bir deneyim sunan turlar, 18 Ocak 2026 Pazar, 8 Şubat 2026 Pazar, 1 Mart 2026 Pazar, 29 Mart 2026 Pazar ve 12 Nisan 2026 Pazar günlerinde 14.00-16.00 saatleri arasında düzenlenecek. Şehit yakınları ve Gazi Kartı sahipleri, Engelli İzmirim Kartı bulunan engelli yurttaşlar ve Refakatçi İzmirim Kartı bulunan bir refakatçi, rezervasyon yaptırmak koşuluyla Körfez Turu'na ücretsiz olarak katılabilecek. Her sefer için kontenjan 40 kişiyle sınırlı tutulurken, turun ücreti 350 lira olarak belirlendi. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0232 320 00 35/102-103 numaralı telefonlardan iletişime geçilebilecek.

KÜLTÜRPARK'TA KEYİFLİ BİR GEZİNTİ

Kültürpark Turları, kentin tarihine, kültürüne ve doğasına rehber eşliğinde yakından bakma fırsatı sunuyor. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü 10.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek turda buluşma noktası Kültürpark Lozan Kapısı önü olarak belirlendi. Turun ücreti 350 lira olurken, kontenjan 25 kişiyle sınırlı tutuldu. Etkinlik 12 yaşından büyük çocuklar için uygun.

YABAN ÖRDEĞİ GÖZLEM TURU

İzmir'in doğal zenginliklerinden biri olan Çakalburnu Lagünü'nde düzenlenen yaban ördeği gözlem turları doğaseverleri buluşturuyor. 25 Ocak 2026 Pazar günü 09.00-11.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek tur, İnciraltı Kent Ormanı Tekne & Karavan Otoparkı girişi önünden başlayacak. Kişi başı ücretin 250 lira olarak belirlendiği turun kontenjanı 30 kişiyle sınırlı.

İzmir Marina'da yarıyıl tatiline özel optimist eğitimleri başlıyor. 7-13 yaş arası çocuklara yönelik hazırlanan optimist eğitimleriyle çocuklar, eğlenerek öğrenmenin yanı sıra rüzgârın gücünü keşfedecek ve tatilin keyfini denizde çıkaracak.Toplam 4 gün ve 12 saat sürecek eğitimler iki dönem halinde gerçekleştirilecek. Birinci dönem 20, 21, 22 ve 23 Ocak tarihlerinde, ikinci dönem ise 27, 28, 29 ve 30 Ocak tarihlerinde yapılacak. Eğitimler her iki dönemde de 09.30-12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitim ücreti 10 bin lira olarak belirlenirken, kontenjan 7 kişiyle sınırlı tutuldu. Eğitime katılacak çocukların yüzme bilmesi zorunlu. Öte yandan 18 yaş üzeri Ocak ayı yelken eğitimleri de İzmir Marina'da düzenlenecek. Üç ayrı dönemde gerçekleştirilecek eğitimlerin birinci dönemi 16-17-18 Ocak, ikinci dönemi 23-24-25 Ocak, üçüncü dönemi ise 30-31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. Eğitimler kapsamında cuma günleri teorik dersler çevrim içi olarak, cumartesi ve pazar günleri ise İzmir Marina'da uygulamalı dersler gerçekleştirilecek. Üç gün sürecek yelken eğitiminin ücreti 10 bin lira olarak belirlenirken, kontenjan 7 kişiyle sınırlı olacak. Ayrıntılı bilgi için 0232 320 00 35 numaralı telefonun 102-103 dahili hatlarından bilgi alınabilecek.