Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kahramanmaraş'taki olay sonrası sosyal medyada yayılan 'kayıp çocuklar var' iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı bünyesindeki DMM, Kahramanmaraş'ta meydana gelen üzücü olayın ardından sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 'saldırı sonucu kayıp çocuklar olduğu' yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, söz konusu içeriklerin toplumda korku ve panik oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

Bu tür paylaşımların kamu kurumlarının itibarını zedelemeye ve devlete olan güveni sarsmaya yönelik planlı bir algı operasyonu niteliği taşıdığına dikkat çeken DMM, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, provokatif ve doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarının dikkate alınmasını istedi.