Sivas Valiliği, sosyal medyada yayılan okullara saldırı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Paylaşımı yapan lise öğrencisi gözaltına alındı.

SİVAS (İGFA) - Sivas Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında kentte okullara yönelik saldırı olabileceğine dair yapılan paylaşımlar üzerine açıklama yaptı.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların ardından söz konusu iddiaların titizlikle incelendiğini, emniyet birimlerince derhal araştırma başlatıldığını bildirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda, paylaşımı yapan kişinin kimliğinin kısa sürede tespit edildiği ve Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındığı belirtildi. Şahsın 2009 doğumlu, 10. sınıf öğrencisi E.A. olduğu açıklandı.

Valilik, vatandaşlara sosyal medyada dolaşan ve panik oluşturabilecek asılsız içeriklere itibar etmemeleri, yalnızca resmi açıklamaları dikkate almaları çağrısında bulundu.