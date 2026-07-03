Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'ın Beyoba Mahallesi'nde bulunan Koca Bektaş Dede Türbesi Dergâhı ve hayır alanında kapsamlı temizlik ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hayır alanında yabani otlar temizlendi, çevre düzenlemesi yapıldı ve alan baştan sona elden geçirildi. Vatandaşların ibadetlerini ve hayır etkinliklerini daha sağlıklı koşullarda gerçekleştirebilmesi amacıyla yürütülen çalışma, mahalle sakinlerinin de takdirini topladı.

Büyükşehir Belediyesi, temizlik çalışmalarının yanı sıra Koca Bektaş Dede Türbesi Dergahı ve çevresinin uzun yıllar hizmet verebilmesi amacıyla kapsamlı bir çevre düzenleme projesi hazırladı. Koruma alanı içerisinde yer alan tarihi mezarlık ve hayır alanının tarihi dokusunu koruyarak geleceğe taşınmasını hedefleyen proje kapsamında, zaman içerisinde yıpranarak işlevini yitiren mevcut yapılar yenilenecek. Ziyaretçilerin ibadetlerini ve ihtiyaçlarını daha sağlıklı koşullarda karşılayabilmeleri için tarihi dokuya uygun mimari anlayışla yeni sosyal kullanım alanları oluşturulacak.

Projede bay, bayan ve engelli tuvaletleri ile bebek bakım ünitesi, abdesthane, idari birim, ibadet alanı, ziyaretçi bekleme alanı, depo ve geniş bir yarı açık hayır alanı yer alacak. Tüm yapılar, alanın manevi kimliğine ve tarihi karakterine uygun malzemeler kullanılarak tasarlandı.

Beyoba Mahalle Muhtarı Melahat Önay, hayır alanının uzun süredir bakıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, 'Vatandaşların duyarsız olmasından dolayı Koca Bektaş Dede Türbesi hayır alanı çok kötü durumdaydı. Manisa Büyükşehir Belediyesine müracaatımızı yaptık. Besim Başkanımızın desteğiyle burası düzenlenmeye başladı. Mahalle halkımız başkanımıza minnettar. Vatandaşlarımız da ekiplerimize temizlik çalışmalarında destek vermek amacıyla buraya geliyorlar. Gerçekten çok mutluyuz' dedi. Önay, Türkiye'nin dört bir yanından insanların ziyaret ettiği bu manevi alanın temiz tutulmasının ortak sorumluluk olduğuna dikkat çekerek vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti.