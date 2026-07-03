Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanarak hizmete sunulan Şehit Necati Gürkaya Gemisi, ilk seferini yaptı. Ordu kıyılarında seferlere başlayan gemi hem kent sakinlerinden hem de şehir dışından gelen misafirlerden tam not aldı.

ORDU (İGFA) - Gemiye binen vatandaşlar Ordu'nun eşsiz kıyılarını denizden görmenin heyecanını yaşadı, Karadeniz'in serin esintisi eşliğinde manzaranın tadını çıkardı.

Aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, geminin farklı bölümlerini gezerek sunulan imkânları yakından inceleme fırsatı buldu.

Yolculuk boyunca keyifli anlar yaşayan vatandaşlar Ordu'yu denizden seyrederken çocuklar da unutulmaz bir gün geçirdi.

ŞEHİR DIŞINDAN GELEN VATANDAŞLAR MEMNUN KALDI

Kimi Tokat'tan kimi Ankara'dan Ordu'nun güzelliklerini görmeye geldi. Başkan Güler'in Ordu'ya kazandırdığı gemide şehri denizden görme imkanı da bulan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdiler.

İl dışından gelen vatandaşlar şöyle konuştular:

'İl dışından geldik, Karadeniz gezisi yapıyoruz. Turistlik anlamda Ordu'da güzel bir uygulama olmuş. Güzel bir yolculuk oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.'

BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

İlk seferden büyük memnuniyetle ayrılan Ordulu vatandaşlar ise Şehit Necati Gürkaya Gemisi'nin şehre kazandırılmasından dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ederek, geminin kentin turizmine ve sosyal yaşamına önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Vatandaşlar konuşmasında şu sözlere yer verdiler:

'Çok keyifli bir yolculuk oldu. Herkesi buraya davet ediyoruz. Başkanımıza böyle bir hizmeti sunduğu için çok teşekkür ediyoruz.'

YAZ BOYUNCA BİNLERCE KİŞİYE HİZMET EDECEK

Büyükşehir Belediyesinin deniz turizmini canlandırmak amacıyla Ordu'ya kazandırdığı Şehit Necati Gürkaya Gemisi'nin, yaz sezonu boyunca düzenli seferleriyle binlerce kişiyi Karadeniz'in maviliğiyle buluşturması hedefleniyor.