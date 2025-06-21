Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde 9-14 yaş arası çocuklar için 12 ayrı dalda ücretsiz çocuk atölyeleri düzenliyor.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı çocukların gelişimini artırmak ve sanatla buluşmalarını sağlamak amacıyla 12 ayrı dalda ücretsiz çocuk atölyeleri düzenleyecek.

Sümerpark’ta gerçekleştirilecek atölyelerdeki eğitimler Çocuk Şube Müdürlüğündeki görevli eğitmenler tarafından verilecek. Temmuz ve ağustos aylarında hafta içi her gün yapılacak olan atölye çalışması programı 8 hafta olarak planlandı.

Robotik kodlama, resim, tiyatro, müzik, dans, akıl ve zekâ, İngilizce, bilgisayar, satranç, ahşap oyuncak yapımı, ahşap boyama, Kürtçe, geleneksel çocuk oyunları gibi temel sanat dallarında atölyeler düzenlenecek.

Başvurular Sümerpark’ta alınacak

Kurslardan faydalanmak isteyen çocuklar, 30 Haziran'a kadar ebeveynleri aracılığıyla Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’nda bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü’ne başvuru yapabilecek.