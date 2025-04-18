Cumhurbaşkanı kararı ile Diyarbakır’daki A. Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün adı 'Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü' olarak değiştirildi.ANKARA (İGFA) - 2001 yılında Diyarbakır’da uğradığı hain bir suikast sonucu şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ın anısını onurlandırmak ve adını yaşatmak adına, 1990 yılında Diyarbakır Polis Okulu Müdürlüğü olarak kurulmuş, 2001 yılında Okkan’ın şehadetinden sonra İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla “A. Gaffar Okkan Polis Okulu Müdürlüğü” adını almış, 2014’te ise “A. Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi” olarak güncellenmişti.

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ismin başına “şehit” unvanını ekleyerek Okkan’ın kahramanlığını ve fedakârlığı vurgulandı.

ALİ GAFFAR OKKAN KİMDİR?

Ali Gaffar Okkan, 1952’de Sakarya Hendek’te doğdu. 1973’te Polis Akademisi’nden mezun olduktan sonra İzmir, Şanlıurfa, Eskişehir ve Kars’ta görev yaptı. 1997’de Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak atanan Okkan, halkla kurduğu güçlü bağ, şehirdeki güvenlik ve sosyal projeleriyle “Gaffar Baba” olarak anıldı. 24 Ocak 2001’de makam aracında seyir halindeyken düzenlenen suikastta şehit düştü. Faili hâlâ meçhul olan bu saldırı, Türkiye’yi yasa boğdu. Okkan’ın adı, Türkiye genelinde cadde, park, polis merkezi ve spor tesisleri gibi birçok yerde yaşatılıyor.

Diyarbakır’daki eğitim merkezi, polis memuru adaylarını yetiştiren önemli bir kurum olarak, Okkan’ın mirasını “Şehit” unvanıyla daha güçlü bir şekilde sürdürecek.