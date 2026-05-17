İstanbul'da düzenlenen uluslararası narkotik operasyonunda, Hollanda tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu bir şüpheli Pendik'te yakalandı. Operasyonun MİT ile koordineli yürütüldüğü bildirildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile müşterek yürütülen çalışmalar kapsamında uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik önemli bir operasyona imza atıldı.

Operasyonda, Hollanda makamlarınca kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan W.A.L. isimli şüpheli İstanbul'un Pendik ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, şüphelinin kardeşi olan uluslararası suç örgütü lideri J.L. ile birlikte kokain ticareti yaptığı ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında rol aldığı tespit edildi.

Emniyet yetkilileri açıklamalarında, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca suçla değil, aynı zamanda gençlerin ve toplumun geleceğini koruma mücadelesi olduğuna vurgu yaptı. Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

