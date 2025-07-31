İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’da Jandarma’nın düzenlediği operasyonda 100 tondan fazla toz esrar elde edilebilecek 4 milyon 459 bin kök kenevir ve skunk ile 150 kg esrar ele geçirildiğini duyurdu. Yerli ve milli AKINCI TİHA’nın ilk kez kullanıldığı operasyonda 25 zehir taciri yakalandı, 17’si tutuklandı.ANKARA (İGFA) - Diyarbakır’da Jandarma Genel Komutanlığı’nca gerçekleştirilen büyük çaplı uyuşturucu operasyonunda, 4 milyon 459 bin kök kenevir ve skunk ile 150 kg esrar ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaşarak, yerli ve milli AKINCI TİHA’nın ilk kez kullanıldığını belirtti.

AKINCI TİHA İLE YAKIN TAKİP

Operasyonda, AKINCI TİHA’nın gündüz ve gece görüş kabiliyetiyle kilometrelerce ötedeki uyuşturucu arazileri tarandı, termal izler tespit edilerek hareketlilik raporlandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nın koordinesinde, Batman, Muş, Elazığ, Şanlıurfa, Bingöl ve Mardin İl Jandarma Komutanlıkları’nın desteğiyle 124 operasyonel tim ve 1.250 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1950777946513309747

25 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon sonucunda 25 zehir taciri yakalandı; 17’si tutuklanırken, 8’i hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, “Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.Yerlikaya, operasyonu koordine eden Diyarbakır Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Asayiş Başkanlığı, TEM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile İl Jandarma Komutanlıklarını tebrik etti.