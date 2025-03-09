Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Dallıdağ İlkokulunda MEB'in "Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi" kapsamında anneler, okul müdürü ve sınıf öğretmeni öncülüğünde hikâye kitaplarındaki karakterleri örgü oyuncaklara dönüştürüyor.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığının "Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi" kapsamında Diyarbakır'ın Ergani ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Dallıdağ Mahallesi'ndeki Dallıdağ İlkokulu ve Anaokulunda okul, öğrenci ve aile iş birliğini güçlendirmek için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda okulun müdürü Emrah Aslan ve sınıf öğretmeni Fatmanur Bulut tarafından "Bir Yumak Sevgi Projesi" hayata geçirildi.

Projeye katkı sunan kadınlar haftanın belirli günlerinde hayvanlarının bakımını yapıp, odun ateşinde ekmeklerini pişirip, ev işlerini tamamladıktan sonra okula gelerek Bakanlıkça okullara gönderilen hikâye kitaplarındaki çizgi karakterlerin örgü bebeklerini hazırlıyor.

Bakanlığn resmi internet sitesinde yer alan habere göre ilmek ilmek örülerek rengârenk hazırlanan oyuncakların hem çevre okullara, hem de 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki okullara gönderilmesi planlanıyor.