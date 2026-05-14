ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın beraberindeki yerleşimcilerle birlikte Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, Müslümanlar için kutsal kabul edilen Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden söz konusu girişimin provokatif olduğu belirtilerek, eylemin bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma çağrıda bulunularak Filistin halkının meşru haklarının korunması ve işgal altındaki Doğu Kudüs ile kutsal mekanlara yönelik ihlallerin önlenmesi için sorumlulukların yerine getirilmesi istendi. Dışişleri Bakanlığı, kutsal mekanların statüsüne yönelik ihlallerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, bölgede barış ve istikrarın korunması için uluslararası hukuka uygun hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.