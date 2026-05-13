İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'nin Somali'deki askeri varlığına ilişkin sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Türkiye'nin Somali'deki iç siyasi süreçlere müdahil olduğu ve askeri unsurlarını muhalefeti baskılamak için kullandığı' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Açıklamada, Türkiye'nin Somali ile yürüttüğü iş birliğinin, Somali Federal Hükümeti ile imzalanan anlaşmalar çerçevesinde ve uluslararası hukuk temelinde sürdürüldüğü belirtildi.

Türkiye'nin Somali'deki askeri varlığının, Somali Milli Ordusu'nun yeniden yapılandırılması, güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi ve terörle mücadele eğitim faaliyetleri kapsamında olduğu vurgulandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Somali'deki seçim süreçleri ya da iç siyasi dinamiklerle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı ifade edilerek, Türkiye'nin Somali'nin egemenliğine ve demokratik süreçlerine tam saygı gösterdiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Türkiye ile Somali arasındaki ilişkileri hedef alan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.