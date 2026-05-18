Dışişleri Bakanlığı, 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü'nün 82'nci, 21 Mayıs Çerkes Sürgünü'nün ise 162'nci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, hayatını kaybedenlerin saygı ve rahmetle anıldığını bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, Kırım Tatar Sürgünü ve Çerkes Sürgünü'nün yıl dönümleri nedeniyle yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Kırım Tatar Türklerinin 18 Mayıs 1944'te ana vatanları olan Kırım'dan zorla sürgün edildiği hatırlatılarak, yüz binlerce kişinin çalışma kamplarına gönderildiği ve ağır yaşam koşulları nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Bakanlık açıklamasında, Kırım Tatarlarının uzun yıllar ana vatanlarına dönemediği vurgulanırken, 'Kırım'ın yerli halkı olan Kırım Tatarlarının acıları, yarımadanın yasa dışı biçimde ilhakıyla daha da ağırlaşmıştır' ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin, Kırım Tatarlarının milli kimliği, dili ve kültürünün korunması ile güvenlik ve refahlarının sağlanmasına yönelik desteğini sürdüreceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, 21 Mayıs 1864'te yaşanan Çerkes Sürgünü'nün de Kafkas halklarını ağır şartlar altında ana vatanlarını terk etmeye zorlayan büyük bir insani trajedi olduğu ifade edilirken, 'Kırım Tatarlarının ve Kafkasya'nın kardeş halklarının acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyoruz' mesajına yer verildi.