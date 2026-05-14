Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider, stratejik iş birliği toplantısına katılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Hoca Ahmet Yesevi Nişanı' verildi.
ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Astana'da, Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı.
İki lider, Bağımsızlık Sarayı'nda baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmenin ardından Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı düzenlendi.
Toplantı sonrasında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Hoca Ahmet Yesevi Nişanı' tevcih etti. Nişan, Tokayev tarafından düzenlenen törende Erdoğan'a takdim edildi.
Liderler daha sonra iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların imza törenine katıldı ve ortak basın toplantısı düzenledi.
Görüşmelerde Türkiye ile Kazakistan arasındaki stratejik iş birliği, ekonomik ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.