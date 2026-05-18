Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yapılan müdahale 'yeni bir korsanlık eylemi' olarak nitelendi; Bakanlık, İsrail'e alıkonulan katılımcıları serbest bırakma çağrısı yaptı.

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerinin müdahalesini kınadı. Açıklamada, yaklaşık 40 ülkenin vatandaşlarını taşıyan filoya yönelik saldırı 'uluslararası hukuk ihlali ve korsanlık' olarak değerlendirildi.

Bakanlık, İsrail'in müdahaleye derhal son vermesi ve alıkonulan filo katılımcılarını koşulsuz olarak serbest bırakması gerektiğini vurguladı. Filoda bulunan vatandaşların güvenli dönüşü için gerekli girişimlerin sürdüğü ve süreçlerin uluslararası iş birliğiyle yakından takip edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumun ortak ve kararlı bir tutum alması çağrısı yapıldı.