Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmî Zirvesi öncesi Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ve Sapar Turizm Merkezi'ni ziyaret etti.

ANKARA (İGFA) - Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmî Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın Türkistan şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile kültürel gezi programına katıldı.

Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, türbenin girişinde kendilerini alkışlayan yerli ve yabancı turistleri selamladı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre burada hattat Ahmed Karahisari'nin eserini inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu eserin aslının Topkapı Sarayı'nda olduğunu söyledi.

Liderler, Yesevi'nin mezarı başında dua etti.

Daha sonra Sapar Turizm Merkezine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, burada sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.