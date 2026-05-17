Türk-Amerikan toplumunun geleneksel hale gelen 43'üncü Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali, New York'ta büyük coşkuya sahne oldu. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verilirken, Türk kültürü Manhattan sokaklarında tanıtıldı.

ABD (İGFA) - ABD'de Türk diplomatların Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine tepki amacıyla 1981 yılında başlatılan Türk Günü Yürüyüşü, bu yıl 43'üncü kez New York'ta düzenlendi.

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, Türk-Amerikan toplumunun yanı sıra KKTC, Azerbaycan ve Türk dünyasından katılımcıları da bir araya getirdi.

Madison 38. Sokak'tan başlayarak Madison Meydanı Parkı'na kadar devam eden yürüyüşte Türk bayrakları Manhattan sokaklarını kırmızı beyaza bürüdü. Etkinliğe Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Prof. Dr. Çağrı Erhan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Türkiye'nin BM Daimî Temsilcisi Ahmet Yıldız ve New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal'ın yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Yürüyüş boyunca dernekler, okullar ve kültürel kuruluşlar korteji selamlarken, festival alanında Türk marşları ve ezgileri yankılandı. Süper Lig şampiyonu Galatasaray başta olmak üzere Türk spor kulüplerine yönelik tezahüratlar da etkinliğe renk kattı.

Kutlamalar kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk-Amerikan toplumuna gönderdiği video mesaj festival alanında yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da video mesajında, 'Manhattan sokaklarını kırmızı beyaza boyayan bu coşku yalnız bir yürüyüşün değil, köklü bir tarihin, güçlü bir kimliğin ve sarsılmaz bir birlik ruhunun ifadesidir' ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Türkiye'nin tarihi, kültürel ve turistik değerleri de tanıtıldı. New York sokaklarında dolaşan dijital tanıtım kamyonlarında Afyon, Gaziantep, Hatay, Bursa, Şanlıurfa ve Kütahya gibi şehirlerin gastronomi, müzik ve el sanatları öne çıkarıldı. Ayrıca Türkiye'nin çevre politikaları, Sıfır Atık vizyonu ve 2026 yılında Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi'ne ilişkin mesajlar paylaşıldı.

Festival kapsamında Mehteran Birliği'nin gösterisi büyük ilgi görürken, Türk sanatçılar ve folklor ekiplerinin performanslarıyla kutlamalar gün boyu devam etti.