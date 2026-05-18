Kuzey Kıbrıs gayrimenkul piyasasında son dönemde öne çıkan Lefkoşa, hem oturum hem de yatırım amaçlı konut talebinde yaşanan artışla dikkat çekiyor. Girne ve İskele'ye kıyasla daha erişilebilir fiyat seviyeleri ve merkezi yaşam avantajıyla öne çıkan Lefkoşa, cazip bir alternatif haline geldi.

KKTC (İGFA) -Uzman değerlendirmelerine göre Lefkoşa, yalnızca yerel değil Türkiye'den gelen yatırımcıların da radarında yer alıyor.

Bölgede özellikle öğrenci nüfusu, kamu çalışanları ve beyaz yaka istihdamının artması kira talebini desteklerken, daha kısa amortisman süreleri yatırım kararlarını etkileyen temel faktörler arasında gösteriliyor.

Sektör temsilcilerinden SOA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Artukoğlu, Lefkoşa'nın artık yalnızca bir başkent değil aynı zamanda güçlü bir yatırım merkezi konumuna yükseldiğini belirterek, 'Girne ve İskele uzun süredir yatırımcıların odağındaydı. Ancak artan fiyatlar ve yoğunluk, yatırımcıları daha dengeli ve sürdürülebilir bölgelere yönlendiriyor. Lefkoşa hem yaşam hem yatırım açısından daha dengeli bir yapı sunuyor' ifadelerinde bulundu.

Lefkoşa'da konut fiyatlarının Girne'ye kıyasla ortalama yüzde 20 ila 25 daha düşük seviyelerde seyrettiğini ifade eden sektör temsilcileri de, bunun da bölgeyi yatırımcılar açısından daha erişilebilir hale getirdiğini belirtirken, 'Artan nüfus hareketliliği ve kira talebiyle birlikte Lefkoşa'nın önümüzdeki dönemde gayrimenkul piyasasında daha da güçlü bir konuma ulaşması bekleniyor' görüşlerine yer verdi.