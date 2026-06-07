MEB ve TOBB iş birliğiyle düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Dil ve Düşüncede Derinleşme Kongresi', Bakan Yusuf Tekin'in onursal başkanlığında 9-10 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Etkinlikte 46 bildiri sözlü olarak sunulacak.

ANKARA (İGFA) - Onursal başkanlığını Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yapacağı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Dil ve Düşüncede Derinleşme Kongresi, eğitim alanındaki güncel yaklaşımların ele alınacağı kapsamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapacak.

'Dil, Düşünce ve Değer' temasıyla gerçekleştirilecek kongrede Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında dilin anlam oluşturmadaki rolü, düşünce eğitiminin dinamikleri, değer edinimi süreçleri ve eğitim sistemindeki güncel gelişmeler, farklı boyutlarıyla değerlendirilecek.

Kongre kapsamında gerçekleştirilecek oturumlarda akademisyenler, eğitim uzmanları ve farklı kurumlardan temsilciler bir araya gelecek. Kongreye gönderilen 399 bildiri başvurusu arasından, değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan 46 bildiri sözlü sunum yapmak üzere programa davet edildi.

