Habitat Derneği, ODTÜ ve ING Türkiye iş birliği ile yürütülen ve öğretmenlere dijital yetkinlikler kazandırılmasını hedefleyen "Dijital Öğretmenler" projesinin yeni dönem başvuru süreci başladı.İSTANBUL (İGFA) - Öğretmenlere dijital yetkinlikler kazandırılmasını hedefleyen Dijital Öğretmenler projesinin yeni dönem başvuru süreci başladı.

2020 yılında başlayan ve şu ana kadar 8 bin öğretmene ulaşan projenin yeni döneminde bin öğretmene daha 5 hafta boyunca kapsamlı bir eğitim verilecek.

İki fazdan oluşan projenin birinci fazı Eylül-Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Birinci fazda 1000 öğretmene dijital yetkinliklerini geliştirmek için dijital vatandaşlık ve güvenlik, etkili sunum hazırlama, yaratıcılık ve görsel tasarım, eleştirel düşünme ve ölçme değerlendirme modüllerinden oluşan 5 haftalık çevrim içi bir eğitim verilecek. Eğitimlerde proje süresince öğrenilecek uygulamalara yönelik yapay zekâ araçları tanıtılacak.

Birinci faz eğitimlerini tamamlayan bin öğretmenin arasından başarı sırasına göre seçilecek 100 öğretmene ikinci faz eğitimleri verilecek. Bu fazda eğitimde sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları yapılacak.

Türkiye’nin 81 ilinden ilkokul ve ortaokul öğretmenleri, 8 Eylül 2024 tarihine kadar proje web sitesinden başvuru yapabilecek.