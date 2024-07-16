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Ele geçirilen dolandırıcılık malzemelerinin, şüphelilerin internet üzerinden vatandaşları dolandırmak için kullandıkları tespit edildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Jandarma ekipleri, Edirne merkezli bir operasyon düzenleyerek bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin yapılan aramalarında; 6 adet cep telefonu 9 adet sim kart, 1 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet taşınabilir hard disk, 1 adet SSD depolama cihazı, 3 adet USB bellek, 1 adet hafıza kartı ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, dijital dolandırıcılık faaliyetlerine karşı önemli bir operasyona imza attı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı ve çok sayıda dolandırıcılık malzemesi ele geçirildi.