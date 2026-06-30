Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DHMİ'nin Avrupa Birliği destekli uluslararası Ar-Ge projelerinde aktif rol aldığını belirterek, yapay zekâ destekli insansız hava aracı operasyonları ve yeni nesil hava trafik yönetimi sistemleri üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) Avrupa Birliği destekli havacılık araştırma ve geliştirme projelerinde önemli görevler üstlendiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, DHMİ'nin Avrupa Hava Trafik Yönetimi Araştırmaları Ortak Girişimi (SESAR JU) koordinasyonunda yürütülen 'AI4HyDrop' projesini başarıyla tamamladığını açıkladı. Projenin, kentsel ve kritik alanlarda yapay zekâ destekli insansız hava aracı operasyonları için bütüncül ve dinamik sistemler geliştirmeyi amaçladığı belirtildi.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ HAVA SAHASI ÇÖZÜMLERİ GELİŞTİRİLDİ

2023-2026 dönemini kapsayan AI4HyDrop Projesi kapsamında, kentsel bölgelerde yapay zekâ tabanlı yarı dinamik hava sahası çözümleri geliştirildi.

Proje ile insansız hava araçlarının uçuş öncesi planlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve öneri sistemlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Ayrıca dronların ses, radyo frekansı ve görsel izlerinin takip edilmesi, uçuş izinlerinin kontrolü ve operatör iletişiminin sağlanmasına yönelik teknolojik altyapılar geliştirildi.

Türkiye'den DHMİ ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) yer aldığı projede, farklı ülkelerden birçok kurum ortak çalışma yürüttü. Proje çıktılarının, Türkiye'nin gelecekteki insansız hava aracı hava trafik yönetimi sistemlerine katkı sağlaması bekleniyor.

YENİ NESİL DİJİTAL HAVA TRAFİK YÖNETİMİ PLATFORMLARI

Bakan Uraloğlu, AI4HyDrop'un ardından DHMİ'nin yeni bir SESAR projesinde daha yer almaya hak kazandığını belirtti. 'ATMOSPHER' adı verilen proje, hava trafik yönetiminde ülkeler arası uyumu artırmayı ve yeni nesil dijital platformlar geliştirmeyi hedefliyor.

Projede DHMİ'nin yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi ve TÜBİTAK BİLGEM de yer alırken, çalışmaların Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) ile Bulgaristan, Çekya ve Romanya'nın hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı kuruluşlarıyla birlikte yürütüleceği belirtildi.

ATMOSPHER kapsamında; Uçuş Rotası Tabanlı Operasyonlar (TBO) ve Hava Sahası Talep-Kapasite Dengeleme (DCB) alanlarında yeni nesil hava trafik yönetimi çözümleri geliştirilecek.