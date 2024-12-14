35 kamu kurumunun personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Güncel personel alımı ilanlarından yapılan derlemeye göre sağlık teknikeri, astsubay, büro personeli, zabıta ve uzman yardımcısı gibi çeşitli pozisyonlar için KPSS şartlı ve şartsız personel alımı yapılacak. Söz konusu işçi ve memur alımı başvuruları e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.

35 kamu kurumuna çeşitli branşlarda istihdam edilmek üzere toplamda 34 bin 257 personel alımı yapılacak. Memur olmak isteyenler için 35 kamu kurumunun merak edilen güncel işçi ve memur alımı ilanlarını derledik. İşte personel alımı yapılacak pozisyonlar ve başvuru tarihleri...

35 KAMU KURUMU 34.257 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Memur olmak isteyen adaylar için 35 kamu kurumu personel alımı ilanlarını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarda kamuya 34.257 işçi ve memur alımı yapılacağı görüldü. Buna göre 7 bakanlık, 6 belediye, 9 üniversite, Adli Tıp Kurumu, TPAO, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, KGK, KGM, MAPEG, TSE, Milli Güvenlik Kurulu, DHMİ, TÜBİTAK, TMSF olmak üzere toplamda 35 kamu kurumuna 34.257 personel alımı yapılacak. Peki hangi pozisyonlar için personel alımı yapılacak? İşte listesi:

SAĞLIK BAKANLIĞI 26.673 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Sağlık Bakanlığı; 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere toplamda 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak.

Sözleşmeli sağlık çalışanı alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 75 VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına 75 Vergi Müfettiş Yardımcısı alınacak.

9 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 17 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI DA YAPILACAK

Bakanlığın Merkezi Finans ve İhale Birimi bünyesine de 5 sözleşmeli uzman personel alımı gerçekleştirilecek.

1 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 31 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

456 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI DAHA YAPILACAK

Bakanlık; 14 çözümleyici sistem programcısı, 13 programcı, 3 mütercim-tercüman, 22 mühendis, 128 büro personeli, 202 destek personeli, 28 koruma ve güvenlik görevlisi ile 46 tekniker olmak üzere toplamda 456 sözleşmeli personel alımı daha yapacak.

16 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 27 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

ADLİ TIP KURUMU 16 MEMUR ALIMI YAPACAK

Adli Tıp Kurumu, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere 8 mühendis, 2 biyolog ve 6 kimyager olmak üzere toplamda 16 memur alımı yapacağını duyurdu.

9 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

MSB 3.384 ASTSUBAY ALIMI YAPACAK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) astsubay sınıf/branşlarına; Kara Kuvvetleri Komutanlığı için muharip sınıftan 1.425 erkek, yardımcı sınıftan 695 erkek ve 40 kadın olmak üzere toplamda 2.160 astsubay; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için muharip sınıftan 456 erkek, yardımcı sınıftan 26 erkek ve 8 kadın olmak üzere toplamda 494 astsubay; Hava Kuvvetleri Komutanlığı için muharip sınıftan 570 erkek ve 10 kadın, yardımcı sınıftan 135 erkek ve 15 kadın olmak üzere toplamda 730 astsubay alımı yapılacak. Buna göre Bakanlık toplamda

26 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

BANDO SINIFINA 47 ASTSUBAY ALINACAK

MSB bando sınıfı için 47 astsubay alımı yapacağını duyurdu. Bakanlık; Kara Kuvvetleri Komutanlığına 4 basson, 5 sib. klarnet, 2 koro, 3 trombon, 5 trompet, 1 bariton, 1 kornet, 3 obua, 1 mib. klarnet, 1 vurmalı çalgılar, 1 küçük bas olmak üzere toplamda 10 kadın 20 erkek astsubay; Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 1 flüt, 1 obua, 2 fagot/basson, 1 sib klarnet, 1 trompet, 1 korno, 1 trombon olmak üzere toplamda 4 kadın 3 erkek astsubay; Hava Kuvvetleri Komutanlığına 1 fagot, 1 obua, 1 korno, 1 flüt, 2 trompet, 4 si bemol klarnet olmak üzere toplamda 5 kadın 5 erkek astsubay alacağını duyurdu.

26 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

MSB 1000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL DE ALACAK

MSB, mühendis, destek personeli, büro personeli, sağlık teknikeri gibi pozisyonlarda çalıştırmak üzere 1000 sözleşmeli personel alımı yapacağını da duyurdu.

TPAO 192 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğüne; 73 Üretim Operatör Yardımcısı, 2 Malzeme Eksperi, 1 büro işçisi, 1 İnşaat Teknisyeni, 1 bilgi sistemleri destekçisi, 2 Tedarik ve Lojistik Görevlisi, 2 Genel Takip İşçisi ve 3 Güç Sistemleri Mekanik Operatörü olmak üzere toplam 85, Şırnak Bölge Müdürlüğüne de; 66 Üretim Operatör Yardımcısı, 29 Elektrikçi, 1 Ambarcı, 1 Malzeme Eksperi, 1 harita teknisyeni, 2 İnşaat Teknisyeni, 6 Laboratuvar Sorumlusu, 1 Ağır Vasıta Operatör Yardımcısı olmak üzere toplam 107 ön lisans mezunu personel alımı yapılacak.

10 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 16 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 36 DEVLET MEMURU ALACAK

Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere 36 açıktan devlet memuru temin edilecek.

2 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 16 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

AFAD 1000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sınavla sözleşmeli 1000 arama ve kurtarma teknikeri alacak.

Başvurular, e-Devlet Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek.

9 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 17 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

TRABZON ÜNİVERSİTESİ 8 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü; 3 büro personeli, 2 koruma ve güvenlik görevlisi ve 3 destek personeli olmak üzere toplamda 8 sözleşmeli personel alımı yapacak.

2 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 16 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü; canlı model pozisyonunda 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.

2 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 16 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 41 MEMUR ALACAK

Dışişleri Bakanlığı 41 konsolosluk ve ihtisas memuru alacağını duyurdu.

25 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 17 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü; 3 büro personeli ve 1 psikolog olmak üzere toplamda 4 sözleşmeli personel alımı yapacak.

3 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 17 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

PINARHİSAR BELEDİYESİ 1 MEMUR ALIMI YAPACAK

Kırklareli ili Pınarhisar Belediye Başkanlığı bünyesine 1 muhasebeci alınacak.

17 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 19 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ 40 MEMUR ALIMI YAPACAK

İstanbul ili Arnavutköy Belediye Başkanlığı bünyesine 40 zabıta memuru alınacak.

16 Aralık 2024 tarihinde başlayacak olan başvurular 19 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere 1 kıdemli yazılım uzmanı, 2 kıdemli sistem uzmanı ve 1 sistem uzmanı olmak üzere toplamda 4 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

5 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 19 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

TİCARET BAKANLIĞI 10 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu dereceli "Ticaret Müfettiş Yardımcısı" kadrosuna İç Ticaret Grup Başkanlığı için 10 Ticaret Müfettiş Yardımcısı alımı yapılacak.

9 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 20 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

MAPEG 12 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 12 uzman yardımcısı alacak.

16 Aralık 2024 tarihinde başlayacak olan başvurular 22 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

TSE 15 PERSONEL ALIMI DAHA YAPILACAK

Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere 3 kıdemli yazılım mimarı, 6 kıdemli yazılım geliştirme uzmanı, 1 kıdemli sistem ve ağ güvenliği uzmanı, 1 kıdemli sistem uzmanı, 2 iş analisti ve 2 iş zekası uzmanı alınacak.

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapabilecek.

12 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 22 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 5 İŞÇİ ALACAK

Sahil Güvenlik Komutanlığı; 1 elektrikçi, 2 elektronikçi, 1 ölçü aletleri teknisyeni, 1 tesviyeci olmak üzere 5 sürekli işçi alımı daha yapacak.

16 Aralık 2024 tarihinde başlayacak olan başvurular 20 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

KGK 1 İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) büro görevlisi pozisyonunda 1 engelli işçi alımı yapacak.

16 Aralık 2024 tarihinde başlayacak olan başvurular 20 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

KGM 5 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 5 müfettiş yardımcısı alımı yapacak.

9 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 20 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

409 İŞÇİ ALIMI YAPACAK

KGM, 5 ağır makine yağcısı, 1 elektrik tesisat ve bakım ustası, 296 sürücü operatörü, 7 vinç operatörü olmak üzere toplamda 409 sürekli işçi alımı da yapacak.

9 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 13 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

MİLLİ GÜVENLİK KURULU 12 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde, giriş (Sözlü) sınavı (tek aşamalı) ile 12 adet Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı alımı yapılacak.

11 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 23 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 37 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü; 5 büro personeli, 20 temizlik görevlisi, 10 koruma ve güvenlik görevlisi, 1 elektrik teknisyeni, 1 sıhhı tesisatçı olmak üzere toplamda 37 sözleşmeli personel alımı yapacak.

9 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 23 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

DHMİ 57 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü; 30 Asistan Hava Trafik Kontrolörü ve 27 Stajyer Hava Trafik Kontrolörü olmak üzere toplamda 57 sözleşmeli personel alımı yapacak.

10 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 23 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAPAŞA 4 BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü; 1 Yazılım Analiz ve Test Uzmanı, 1 Veri Tabanı Uzmanı, 2 Yazılım Geliştirme Uzmanı olmak üzere toplamda 4 bilişim personeli alacağını duyurdu.

10 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 24 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

128 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI DA YAPILACAK

Rektörlük; 16 hasta bakıcı, 24 temizlik görevlisi, 5 perfüzyonist, 60 hemşire, 10 radyoloji teknikeri, 2 paramedik/acil yardım teknikeri, 2 laboratuvar teknikeri, 8 koruma ve güvenlik görevlisi, 1 şoför olmak üzere toplamda 128 sözleşmeli personel alımı yapacak.

12 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 70 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü; 1 koruma ve güvenlik görevlisi, 24 hizmetli, 27 hemşire, 16 sağlık teknikeri, 1 fizyoterapist, 1 sağlık fizikçisi olmak üzere toplamda 70 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

11 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 165 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü; 71 hemşire, 1 eczacı, 1 fizyoterapist, 3 psikolog, 7 sağlık teknikeri, 1 perfüzyonist, 2 aşçı, 24 hasta ve yaşlı bakım elemanı, 40 temizlik görevlisi, 15 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 165 sözleşmeli personel alımı yapacak.

12 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

SON DAKİKA: Kamuya KPPS şartlı ve şartsız 34.257 personel alımı yapılacak! 35 kurum duyurdu: 24'ünde işçi ve memur alımı başvuruları başladı

NARMAN BELEDİYESİ 3 MEMUR ALIMI YAPACAK

Erzurum ili Narman Belediye Başkanlığı bünyesine 1 mimar, 1 inşaat mühendisi, 1 harita mühendisi olmak üzere 3 memur alımı yapacak.

23 Aralık 2024 tarihinde başlayacak olan başvurular 27 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 25 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere Ankara'da yapılacak sözlü sınav ile 25 Müfettiş Yardımcısı alınacak.

13 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 27 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI 29 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı, merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere 29 Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı alımı yapacak.

16 Aralık 2024 tarihinde başlayacak olan başvurular 30 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) 10 uzman, 7 uzman yardımcısı, 4 avukat, 3 AR‐GE Destek Teknisyeni, 4 yönetici asistanı, 10 memur, 1 aşçı, 1 garson, 2 usta olmak üzere toplamda 42 sürekli işçi alımı yapılacak.

10 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

HACIABDULLAH BELEDİYESİ 1 MEMUR ALIMI YAPACAK

Niğde ili Hacıabdullah Belediye Başkanlığı bünyesine 1 itfaiye eri alınacak.

27 Aralık 2024 tarihinde başlayacak olan başvurular 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

TMSF 60 MEMUR ALIMI YAPACAK

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı (TMSF) 5 fon denetçi yardımcısı, 40 fon uzman yardımcısı ve 15 fon avukatı alacak.

BARTIN BELEDİYESİ 9 MEMUR ALIMI YAPACAK

Bartın Belediye Başkanlığı bünyesine 2 mimar, 2 memur, 5 mühendis olmak üzere toplamda 9 memur alımı yapılacak.

27 Ocak 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 31 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

TURGUTLU BELEDİYESİ 2 MİMAR ALACAK

Manisa ili Turgutlu Belediye Başkanlığı bünyesine 2 mimar alınacak.

3 Şubat 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 7 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.