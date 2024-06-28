Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli yüzde 115,5 oranında arttı.ANKARA (İGFA) - Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli, 2023 yılında yıllık yüzde 115,5'lik bir artış göstererek 638 milyar 338 milyon 316 bin 701 TL oldu. Branş ayrımında en yüksek yıllık artış yüzde 283,8 oranı ile su ürünleri hayat sigortasına ait olduğu ortaya çıktı. Devlet destekli tarım sigortalarında toplam poliçe sayısı ise yıllık yüzde 0,3'lük bir artış ile 3 milyon 86 bin 697 adet olarak gerçekleşti.

Devlet destekli tarım sigortalarının poliçe sayısı ve sigorta bedeli, 2022, 2023

TOPLAM DEVLET DESTEK PRİM TUTARI YÜZDE 91,7 ARTTI

Toplam devlet destek prim tutarı yüzde 91,7 artışla 9 milyar 244 milyon 510 bin 895 TL olurken, toplam prim tutarı yüzde 92,6 artışla 17 milyar 349 milyon 600 bin 284 TL olarak gerçekleşti.

Sigorta ettirilen alan (sera dahil) 2023 yılında yüzde 4,4 azalma göstererek 33 milyon 372 bin 370 dekar olurken, sigorta ettirilen büyükbaş hayvan sayısı ve küçükbaş hayvan sayısı ise sırasıyla yüzde 42,9 ve yüzde 0,2 arttı.

Yüzde 109,6 oranında artış gösteren toplam ödenen hasar bedeli branşlara göre incelendiğinde ilk sırayı 5 milyar 76 milyon 169 bin 657 TL bedel ile bitkisel ürünler, ikinci sırayı ise 1 milyar 505 milyon 720 bin 636 TL bedel ile büyükbaş hayvan hayat sigortası aldı. Toplam ödenen hasar bedeli nedenlerine göre incelendiğinde ise 2 milyar 378 milyon 149 bin 573 TL bedelle don olayı ilk sırayı almıştır.

Seçilmiş hasar nedenlerine göre ödenen hasar bedeli, 2022, 2023