Kocaeli'de Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı sporcuları, Türk Kızılay Çayırova Şubesi’nin gerçekleştirdiği kan bağışı programına katılarak, kan verdi.KOCAELİ (İGFA) - İki yıl üst üste şampiyonluk aldıktan sonra, Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselen ve bu yıl İlkan Karaman Sezonu’ndan Basketbol Süper Ligi için mücadelesini sürdüren Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, sahada değil hayatta da fark yarattı.

Türk Kızılay Çayırova Şubesi’nin Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleştirdiği kan bağışı programına katılım sağlayan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı sporcuları ve teknik heyeti, Kızılay’a kan bağışı gerçekleştirdi. Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’ndaki etkinliğe tam kadro katılım sağlayan basketbolcular, kan bağışında bulundu ve tüm ilçe sakinlerini de Kızılay’a kan bağışı yapmaya davet etti.

HAYATTA DA FARK YARATTILAR

Kan bağışı için Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’na gelen Çayırovalılar, bu özel etkinlikte basketbolcularla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Kan bağışı programı hakkında Çayırova Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Dev adamlar bugün yalnızca sahada değil, hayatta da fark yaratmak için bir araya geldi.

Basketbol takımımız, Kızılay’a kan bağışında bulunarak, dayanışmanın gücünü gösterdi” ifadelerini kullandı. Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı sporcuları, Kızılay’ kan bağışında bulunmanın çok önemli olduğunun altını da çizdi.